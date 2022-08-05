Гонконг, Китай, 5 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси актуализировала и ужесточило внутриполитическую борьбу в США между республиканцами и демократии аккурат в момент начала 100-дневного обратного отсчета до промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает 5 августа гонконгская газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Республиканец от Луизианы Сенатор Джон Кеннеди раскритиковал Пелоси за то, что она сделала визит «исключительно для себя», не имея ни одного республиканца в своей тайваньской делегации. Он также отметил, что Китай вводит санкции против Тайваня, «это все равно что сдвинуть камень, уронив его себе на ногу»

«Если бы она действительно хотела продемонстрировать силу Соединенных Штатов Америки, она бы взяла с собой Кевина Маккарти », — сказал он, имея в виду высокопоставленного республиканца из Палаты представителей.

Если республиканцы вернут себе большинство в Палате представителей в ноябре, Маккарти из Калифорнии, скорее всего, сменит Пелоси на посту спикера Палаты представителей. Предвидя такую перспективу, Маккарти уже заявил о желании последовать за Пелоси на Тайвань.

«Я бы с удовольствием сделал это в качестве спикера», — сказал он журналистам на прошлой неделе.

В апреле остров посетила делегация Конгресса в составе шести человек. Помимо сенатора Роберта Менендеса, демократа из Нью-Джерси, который является председателем Комитета по международным отношениям, в нее вошли сенаторы-республиканцы Линдси Грэм из Южной Каролины, Ричард Берр из Северной Каролины, Роб Портман из Огайо и Бен Сассе из Небраски, а также как представитель Техаса Ронни Джексон.

По крайней мере, на бумаге проблемы Тайваня и Китая в целом должны воодушевить американский электорат. Согласно опросу, проведенному Чикагским советом по глобальным вопросам в 2021 году, 69% американцев поддерживают признание Тайваня независимым государством со стороны США, а 65% хотели бы, чтобы Тайвань присоединился к международным организациям.

При этом, негативное отношение к Китаю продолжает достигать исторических максимумов в США. В июне опрос Исследовательского центра Pew показал, что 82% американцев придерживаются недоброжелательного мнения о Китае. Согласно результатам опроса, политика Пекина в области прав человека вызывает неблагоприятное отношение к Китаю

Но некоторые эксперты усомнились в эффективности кампании, связанной с Китаем. Директор правозащитной группы Justice Is Global, целью которой является представление альтернативы американо-китайской конфронтации, Тобита Чоу сказал, что, по его мнению, «хотя антикитайские нарративы стали более важными в политике США, в целом они работают в пользу правых».

Он сказал, что, когда демократы заставляют избирателей больше думать о Китае — то есть, когда они пытаются конкурировать с республиканцами в том, кто может лучше противостоять китайской угрозе, «очень часто избиратели затем смещаются вправо и обращаются к Республиканской партии».

Чоу посчитал, что если визит Пелоси «повысит общий уровень подозрительности и беспокойства в отношении Китая, это может оказать косвенное влияние на то, насколько эффективны антикитайские послания в целом в предвыборных кампаниях», но это, по его словам, в конечном итоге «поможет республиканцам».

Описывая остановку Пелоси на Тайване как «политический театр», директор по взаимодействию с Азией в вашингтонском аналитическом центре Defence Priorities Лайл Голдштейн сказал, что это не «существенно поможет демократам на промежуточных выборах, поскольку американцы в целом ощущают негативные экономические последствия усиления глобальной напряженности, и они склонны голосовать их кошельки».

«Пелоси возможно, и преуспела в том, чтобы сплотить либерально настроенных идеологов вокруг себя, ноиздержки размывания внутриполитических расчетов с внешнеполитическими императивами могут дорого обойтись США в долгосрочной перспективе — и, к сожалению, скорее всего, нанесут ущерб и народу Тайваня», — отметил он.

Директор Центра Вильсона по Китаю и Соединенным Штатам при Институте Киссинджера Роберт Дейли, сказал, что визит Пелоси не повлияет на выборы, поскольку избиратели по-прежнему сосредоточены на внутренних проблемах, таких как инфляция и «общее направление страны». Он добавил, что «блокада, обстрелы или угрозы цепочкам поставок вокруг Тайваня» окажут лишь «незначительное влияние» на американскую инфляцию к ноябрю.

«Критика, которую я слышу в адрес спикера Пелоси, заключается не в том, что она пытается сохранить свою работу, отправившись на Тайвань, а в том, что она пытается укрепить свое наследие борца за права человека», — сказал Дейли.

При этом, Япония обеспокоена китайскими учениями вблизи Тайваня, поскольку Северная Корея критикует поездку Пелоси. 82-летняя Пелоси, которая баллотируется на переизбрание в Палату представителей, не объявляла, будет намерена ли она остаться спикером после промежуточных выборов, если демократы сохранят контроль над Палатой представителей.

Исторически сложилось так, что партия, находящаяся у власти, выигрывает на промежуточных выборах, а контроль демократов в Конгрессе в настоящее время очень узок — 220 против 210. Отмечается, что республиканцы имеют хорошие возможности вернуть контроль над Палатой представителей, оценивая, что у них есть 83%-ный шанс, в то время как у демократов есть 17%-ный сохранить контроль.