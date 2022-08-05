Москва, , 12:34 — REGNUM Политический раскол между региональными и федеральными властями на Украине будет, и это очевидно. Об этом 5 августа в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя материал в издании The Washington Post.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тенденция регионализации и федерализации в целом — это тенденция 90-х годов. По сути, после получения независимости в 1991 году, Украина должна была стать федеративным государством. Об этом говорит, к примеру, статус Крыма, который был фактически отдельной республикой (вспомним правление Юрия Мешкова c февраля 1994 года по март 1995 года). Об этом говорят также последующие стремления запада страны с Вячеславом Черноволом к автономии, а затем и события на юго-востоке Украины», — подчеркнул эксперт.

По словам Антона Бредихина, тенденция к федерализации на Украине была и до 2014 года.

«Согласно доктрине крупнейшего историка и географа Михаила Грушевского, Украина должна быть федерацией сообществ, даже не регионов. В этом и скрылась та самая модель демократии, разработанная ещё в период Гражданской войны, которая перешла к своей реализации в 90-е годы. Мы видим, что наоборот, каждый украинский президент стремился максимально урезать широту автономии регионов, сократить полномочия глав городов. И даже, несмотря на административные реформы, которые проходили, выражалась единая тенденция к максимальной унитаризации системы управления страной», — говорит собеседник ИА REGNUM.

Как заявил американскому изданию мэр города Днепропетровска (Днепр) Борис Филатов, правительство Владимира Зеленского пытается ослабить возможных политических оппонентов, отказаться от собственных обещаний и планирует провести децентрализацию власти, передав региональным властям больше полномочий. Также региональные власти не устраивает создание военных администраций, у которых значительно больше полномочий, чем у гражданских властей, а финансируются они при этом из федерального бюджета.

«Поэтому и сегодня, когда Филатов говорит о том, что нужно сохранить хотя бы те полномочия, которые есть, которые необходимы мэрам городов в условиях боевых действий, это прямое отражение тенденции, в том числе и Владимира Зеленского, на авторитарный режим. Он уходит от демократии фактически к военной диктатуре. Мнение Филатова имеет место быть более 100 лет, ещё до зарождения украинской государственности», — заключил политолог.

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