Пекин, 5 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Санкции в отношении спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и её самых близких родственников, после совершения ею провокационного визита на Тайвань, введёт Китай. Об этом 5 августа говорится в обнародованном заявлении МИД КНР.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Отмечается, что, несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Пекина, спикер палаты представителей Конгресса США приехала на Тайвань, осуществив этим «жесткое вмешательство» во внутреннюю китайскую политику и нанеся «серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности» КНР

Кроме того, указывается, что также визитом Пелоси был нанесён тяжёлый удар по принципу «одного Китая» и поставлены под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

«На основании соответствующего законодательства КНР китайская сторона приняла решение наложить санкции на Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационных действий», — говорится в заявлении китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные учения Китая в Тайваньском проливе, последовавшие за визитом в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, представляют собой серьёзную эскалацию напряжённости.