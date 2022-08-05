Ульяновск, 5 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжился рост выявляемых случаев заражения коронавирусом, количество выздоравливающих осталось примерно на одном уровне. Соответствующие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 5 августа, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 204 618 случаев заражения коронавирусом. Последние трое суток идёт очередной рост заболеваемости: 2 августа в регионе официально выявлено 35 носителей инфекции, 3 августа — 51, 4 августа подтверждено 62 случая заражения.

Количество вылечившихся от ковида достигло 199 356 человек, в том числе 4 августа выписаны 32 пациента (3 августа победили коронавирус 26 человек). Доля выздоровевших составляет 97,43%.

Что касается госпитализаций, то 4 августа на лечение в больницы направлены семь ковидных больных, в то время как 3 августа их было трое.

Новых жертв пандемии в Ульяновской области нет. Напомним, что всего в регионе скончались от ковида 4725 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области продолжают работать 44 стационарных и три мобильных пункта вакцинации от ковида, задействована работа 31 мобильная бригада.