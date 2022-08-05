Москва, 5 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Госдума заверили в отсутствии законопроектов, направленных на обязательную вакцинацию от COVID-19.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

В апреле 2022 года в Мурманская облдума внесла в Госдуму законопроект, обязывающий предоставлять работодателю справки о вакцинации от коронавируса.

«Законопроект N 99 927−8, о котором идёт речь, был внесён в Госдуму с нарушением процедуры в апреле этого года. И уже в мае возвращен автору, то есть Мурманской областной Думе. Поскольку пакет документов был внесён с нарушениями, наш комитет не имел права приступить к рассмотрению инициативы», — пояснил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в телеграм-канале.

Кроме того, буквально за месяц парламентарии получили больше 300 жалоб и просьб об отклонении законопроекта, предлагающего внесение поправок в Трудовой Кодекс для популяризации прививочной антиковидной кампании. В частности, документом предлагалось обязать сотрудников предоставлять работодателю сертификат о прививке.

«Как итог, нашумевший законопроект возвращен, а новых в таком ключе нет», — заверил Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России за прошедшие сутки зарегистрировали 18 555 новых случаев заражений коронавирусом, что на 26,76% больше чем 4 августа (17 126), сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. На фоне роста заболеваемости звучат опасения возвращения жестких антиковидных мер, включая обязательную вакцинацию.

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