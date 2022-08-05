Владивосток, 5 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Отряд добровольцев «Тигр» в Приморье пополнят ещё 75 человек для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По словам командира отряда «Тигр» Сергея Ефремова, в ряды морской пехоты вступят 33 бойца из Забайкалья, по 21 человеку из Хабаровского и Приморского краёв.

«Им также предстоит пройти одиночную подготовку и боевое слаживание в составе подразделения на военных полигонах края. После чего уже подготовленные бойцы отправятся в район боевых действий, где будут воевать вместе со 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты», — сказал Ефремов.

Как сообщало ИА REGNUM, Киевская армия на направлениях на Пески и Авдеевку отходит на вторую линию позиций и получает усиление, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа военкор Юрий Котенок.