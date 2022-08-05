Мехико, 5 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с инициативой ввести всеобщее перемирие сроком на пять лет. Об этом пишет издание Expancion Politica.

Eneas De Troya Андрес Мануэль Лопес Обрадор

При этом, по его словам, речь должна идти о приостановке не только конфликтов, но и провокаций, в том числе и экономических.

«Мир в состоянии договориться между всеми народами, странами о перемирии, по крайней мере на пять лет, чтобы иметь возможность противостоять кризису, затрагивающему народы, о перемирии, чтобы остановить войны, конфронтацию, провокации, оставить всё как есть, остановить конфронтацию», — говорится в сообщении Обрадора.

По его словам, это в особенности должно затронуть Россию и Украину.

Он напомнил о существовании кризиса, который подстегнула мировая пандемия коронавируса: «У всех у нас проблемы из-за отсутствия экономического роста, бедности становится всё больше, идет глобальная инфляция. Что мы должны сделать? Содействовать продуктивной деятельности, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству наций и народов для развития, а не провокаций, не конфликтов, мы не хотим гегемонии в мире».

По его словам, сегодня «не слишком сложно» обратиться с соответствующей просьбой к США, России и Китаю выступить с соответствующим предложением, которое можно было бы поднять в ООН.