Пномпень, , 12:21 — REGNUM Россия и Камбоджа будут расширять взаимовыгодное сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, науки, обороны и безопасности. Об этом 5 августа говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Пномпене глав МИД РФ и Королевства Камбоджа Сергея Лаврова и Прака Сокхона.

Флаг Камбоджи Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что Россия и Камбоджа будут поддерживать и наращивать политический диалог, регулярные контакты между правительствами, парламентами, местными властями и политическими партиями.

«Россия и Камбоджа будут расширять взаимовыгодное партнёрство в сферах торговли и инвестиций, науки и технологий, образования и культуры, обороны и безопасности, создавая благоприятные условия для деятельности организаций и компаний во всех сферах», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 августа на «полях» мероприятий по линии АСЕАН в Камбодже проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем.

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