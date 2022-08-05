Джакарта, , 12:21 — REGNUM Пожар произошел на складе пластмассы в Тангеранге, сообщает CNN Indonesia.

Пожар LoggaWiggler

Глава отдела чрезвычайных ситуаций и логистики регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Абдул Мунир заявил, что пожар предположительно произошел на складе пластмасс.

Пожар вспыхнул около 14:16 по местному времени. По словам Абдула Мунира на месте происшествия находится одна пожарная машина и пять офицеров. Еще три машины находятся в пути. Абдул Мунир заявил, что не знает причины пожара.