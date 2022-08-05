Уфа, 5 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Правила предоставления государственных земельных участков из земель сельхозназначения гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам установлены в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что земельные участки могут быть предоставлены гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности в аренду без проведения торгов сроком на пять лет.

«При этом не требуется подтверждение отсутствия земельного участка на территориях иных субъектов Российской Федерации», — приводит пресс-служба слова министра земельных и имущественных отношений региона Натальи Полянской.

Сообщается, что не допускается изменение целевого назначения такого земельного участка. Помимо этого, установлен запрет гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам, которым предоставлены такие земельные участки передавать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что эти положения введены Федеральным законом № 316-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в Федеральный закон № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ив Земельный кодекс Российской Федерации. Соответствующее положение вступает в силу с 1 января 2023 года.