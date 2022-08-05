Ханты-Мансийск, , 12:20 — REGNUM В Югре за сутки на 5 августа с COVID-19 госпитализировали 19 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 5 августа в Югре выписали из ковидных отделений больниц 48 человек. Выявили 191 заражённого, на 96 человек больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 60 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 5 августа лабораторно подтверждено 213 082 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 209 434 человека, скончались 2558 (ни одного человека за сутки).

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