Москва, , 12:19 — REGNUM Банк России делает всё, чтобы жители РФ продолжали сберегать в долларах и евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»), отвечая на вопрос о том, будет ли расти спрос населения России на доллары и евро.

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

«В данной ситуации вряд ли, — сказала Дмитриева. — Дело в том, что действия Центробанка противоречивы. С одной стороны, он делает всё, чтобы люди продолжали сберегать в долларах и евро, не допуская снятия средств с валютных счетов в полном объёме. В условиях, когда банковские операции ограничены, появляется теневой валютный рынок. С другой стороны, люди понимают, что при вывозе валюты в так называемые дружественные страны она там продолжает играть роль эквивалента. Поэтому многие страны уже стали хабами для удовлетворения потребительского спроса жителей РФ за счёт имеющейся у них твердой валюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева рассказала, чем опасно ускорение девалютизации.

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