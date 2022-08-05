Валуйский район, Белгородская область, 5 августа 2022, 12:31 — REGNUM Военный БТР протаранил забор и въехал в частный дом в посёлке Уразово Белгородской области, об этом 5 августа сообщил в соцсетях глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов.
Водитель военной техники накануне вечером не справился с управлением. В доме в момент происшествия находилась хозяйка, она не пострадала. В результате наезда
Власти восстановят дом, проектно-сметная документация уже составлена, подрядчик приступил к работам.