Чебоксары, , 12:17 — REGNUM В Чувашии за сутки произошёл резкий рост заболеваемости ковидом, при этом число вновь госпитализированных пациентов с коронавирусом снизилось. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации на 5 августа, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 82 569 случаев заражения коронавирусом. За двое суток произошёл всплеск заболеваемости ковидом: если 3 августа коронавирус подтверждён у 54 жителей, то 4 августа — у 137. Таким образом, рост за данный суточный период составил 2,5 раза.

Десятки жителей продолжают выздоравливать ежедневно. 4 августа выписаны 50 человек, всего победили коронавирус 77 337 пациентов. Доля выздоровевших составляет 93,66%.

Что касается госпитализаций, то 4 августа на лечение в больницы направлены 11 ковидных больных, в то время как 3 августа их было 15.

Новых жертв пандемии в Чувашии нет. Напомним, что всего в республике умерли 4654 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии готовится проектная документация для строительства до 2025 года новой поликлиники в Мрргаушском районе. Всего до конца 2025 года в республике будет построено 77 объектов первичного звена, отремонтировано более 100 поликлинических подразделений, закуплено 90 автомобилей.