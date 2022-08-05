Москва, , 12:17 — REGNUM Центральный банк РФ никак не может решить проблему с заблокированными российскими активами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»). Так она прокомментировала обещания Банка России «решать проблемы с заблокированными активами».

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

«Регулятор никак не может решить проблемы с заблокированными российскими активами. Все разговоры об этом идут исключительно для отвода глаз, — сказала Дмитриева. — Это просто попытка отвести от себя удар и не признавать глубокие стратегические ошибки, допущенные неразумной валютной и денежно-кредитной политикой ЦБ, политикой неуклонного следования всем советам международных финансовых организаций и западным догмам, которые были направлены, как было отмечено президентом РФ, на удержание страны от бурного экономического роста и развития. Этот рост был возможен на базе сверхдоходов от углеводородов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева оценила шансы ЦБ РФ ускорить девалютизацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Ускорять девалютизацию в РФ нет смысла — депутат Госдумы Дмитриева