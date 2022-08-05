Ижевск, , 12:16 — REGNUM Женщину, пострадавшую на садовом участке от укуса гадюки, из Сюмсинского района срочно доставили санитарной авиацией в токсикологическое отделение ГКБ №6 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Гадюка Owlstalk

При работе на участке женщина почувствовала острую боль в руке. Сначала она не поняла причины ее появления. На следующий день место укуса отекло, у женщины развилось шоковое состояние. Благодаря санавиации и грамотной работе врачей сейчас жизни пациентки ничто не угрожает.

«В данный момент пациентка находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Угрозы для жизни сейчас нет. По её случаю мы провели консультацию с коллегами из федерального центра, было скорректировано лечение. В больнице пострадавшая проведет ещё минимум недели две», — сказал врач анестезиолог-токсиколог ГКБ №6 Алексей Кельмачев.

В этом году на территории республики это четвертый пострадавший от укуса гадюки и единственный тяжелый случай.

Специалисты призывают в случае укуса не применять народные методы, а немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, кемеровские врачи спасли годовалого малыша, которого укусила гадюка. Случай произошёл во время отдыха на даче. За помощью к медикам обратилась мама малыша, которую испугал громкий плач. Заметив, что рука ребёнка начала быстро отекать, женщина обратилась к специалистам.

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