Краснодар, , 12:16 — REGNUM Решить проблему обманутых участников долевого строительства в Краснодаре рассчитывают до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации города 5 августа.

Строительство Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщил журналистам глава города Андрей Алексеенко, на данный момент в краевой столице остаётся 88 долгостроев, тогда как за последние годы удалось ввести в строй около 200 проблемных объектов. Полностью закрыть вопрос с долгостроями в городе намерены до конца 2023 года. Основная часть домов достраивается за счёт федерального Фонда развития территорий, также привлекаются средства бюджета области, застройщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае в 2022 году намерены восстановить права дольщиков по 85 домам. До конца 2023 года проблема обманутых дольщиков должна быть решена во всём регионе.