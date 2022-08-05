Федоровский район, , 12:32 — REGNUM В Саратовской области около 50 фермеров Федоровского района записали видеообращение в адрес президента России Владимира Путина с просьбой о защите и поддержке против давления, коррупции и произвола «нечистых на руку дельцов».

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В обращении говорится, что под угрозой разорения фермеры вынуждены просить помощи у главы государства. Труженики села сетуют на отнятую бандитским образом землю. Якобы местная сельхозкомпания решила захватить их посевы. Со слов фермеров, поля двух обанкротившихся хозяйств они брали несколько лет подряд в субаренду, право пользования принадлежит российским банковским структурам.

Аграрии засеяли землю озимыми и готовились продлить субаренду, но арендатор неожиданно заключил договор с другой компанией, которая готова забрать будущий урожай, не приложив никаких усилий для его посева.

Фермеры предполагают, что для изъятия урожая оппоненты привлекли частное охранное предприятие и сотрудников силовых структур, которые оказывают им всяческое сопровождение.

«Мы считаем, что в Федоровском районе Саратовской области творится настоящий произвол, а регион из-за сращения нечистых на руку дельцов с силовыми структурами и судами рискует превратиться в настоящую Кущевку», — цитирует фермеров «Взгляд-инфо».

Аграрии в обращении к президенту заявляют, что столкнулись с угрозой полного разорения, на кону — благополучие 700 человек (владельцев хозяйств и их семьи).

Прокуратура Саратовской области организовала проверку после обращения фермеров по поводу нарушений их прав.

По информации региональной прокуратуры, причиной конфликта послужили требования субарендатора ООО «Агровита» об устранении препятствий в пользовании спорными земельными участками и принадлежности выращенных на них сельскохозкультур.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко обратил внимание органов государственной власти на сложившуюся ситуации и необходимости ее разрешения.

Как передавало ИА REGNUM, запрет импорта семенного материала в Россию из недружественных стран может быть использован Москвой в качестве контрсанкций, поэтому Минсельхоз предупредил региональные власти, курирующие агропромышленный комплекс, о необходимости увеличивать закупки посадочного материала отечественного производства.

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