Москва, , 12:15 — REGNUM Девалютизация не может быть целью денежно-кредитной политики Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Оксана Дмитриева O. Dmitrieva

«Девалютизация не может быть целью денежно-кредитной политики, она может быть следствием определенных принимаемых Центробанком вынужденных решений, связанных с санкциями, — сказала Дмитриева. — Ускорять этот процесс нет смысла. Тем более что так или иначе приток валюты в страну есть, и в большом объеме, и это связано с положительным сальдо торгового баланса. Проблема заключается не в том, что в стране мало валюты, а в сложностях с ее отовариванием в связи с санкциями и в опасностях сбережения. Поэтому более правильная постановка вопроса не о девалютизации, а о том, как достичь сбалансированности торгового баланса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что отсутствие в РФ реального роста экономики стало как раз результатом деятельности Банка России.

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