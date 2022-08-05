Цюрих, Швейцария, 5 августа 2022, 12:15 — REGNUM Женская сборная Англии по футболу, которая выиграла чемпионат Европы, поднялась на четвёртого на восьмое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 5 августа сообщается на сайте организации.
Лидером рейтинга осталась сборная США. На второе место с пятого поднялась команда Германии. Сборная России осталась на 24-м месте.
Топ-10 женских сборных по версии ФИФА:
США
Германия
Швеция
Англия
Франция
Нидерланды
Канада
Испания
Бразилия
КНДР
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