Цюрих, Швейцария, , 12:15 — REGNUM Женская сборная Англии по футболу, которая выиграла чемпионат Европы, поднялась на четвёртого на восьмое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 5 августа сообщается на сайте организации.

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Лидером рейтинга осталась сборная США. На второе место с пятого поднялась команда Германии. Сборная России осталась на 24-м месте.

Топ-10 женских сборных по версии ФИФА:

США Германия Швеция Англия Франция Нидерланды Канада Испания Бразилия КНДР

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