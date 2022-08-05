Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Международная организация Human Rights Watch опубликовала отчёт, в котором говорится, что экономический кризис в Афганистане является причиной массового голода, и что миру и талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимо принять срочное соглашение по банковским вопросам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В отчёте от 4 августа отмечено, что гуманитарный кризис в Афганистане не может быть эффективно разрешён, если США и другие правительства не ослабят ограничения в отношении банковского сектора Афганистана, чтобы способствовать легальной экономической деятельности и процессу оказания гуманитарной помощи.

Критикуя политику «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организация заявила, что приоритетом для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является ограничение свобод, особенно для женщин и девочек, вместо решения проблемы голода.

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В своем отчёте Human Rights Watch дала оценку экономическому кризису и путям его преодоления. Организация напомнила, что правительства США и других стран, а также Всемирный банк отменили аккредитацию Центрального банка Афганистана после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть 15 августа прошлого года.

«Афганистан стоит перед лицом серьёзного голода и коллапса системы здравоохранения, причиной чего является банковский кризис. Независимо от статуса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в глазах иностранных правительств, международные экономические ограничения по-прежнему являются причиной бедствий и наносят ущерб народу Афганистана. Миллионы голодных афганцев столкнулись с ужасной реальностью: они видят еду на рынке, но не могут её купить», — указал Джон Сифтон, директор отделения Human Rights Watch по Азии.

Он также отметил, что, похоже, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше заинтересованы в ограничении прав афганских женщин и девочек, чем в предотвращении голодной смерти сотен тысяч людей. Сифтон добавил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен пересмотреть свои приоритеты.

Human Rights Watch заявила, что Центральный банк Афганистана по-прежнему не может получить доступ к своим валютным резервам или обрабатывать или получать большинство международных транзакций, и в результате Афганистан продолжает страдать от серьёзного кризиса ликвидности.

Организация процитировала слова афганского чиновника: »Людям нечего есть. Вам трудно это представить, но дети умирают от голода. Ситуация ужасная, особенно в сельской местности».

По данным Human Rights Watch, с августа 2021 года более 90% страдают от нехватки продовольствия в той или иной форме.

Стоит отметить, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, экономическое положение населения ухудшилось, и многие зарубежные страны и учреждения не раз выражали обеспокоенность этой ситуацией.