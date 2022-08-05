Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель убил свою супругу и затем покончил с собой. Об этом пишут СМИ.

Кровь

По информации Е1.ru, трагедия произошла в микрорайоне Новая Сортировка. Мужчина ранил женщину колюще-режущим предметом. В квартире находился пятимесячный ребёнок. Его увезли в больницу.

Добавим, в первом полугодии 2022 года в Свердловской области уменьшилось количество особо тяжких преступлений. По сравнению с таким же периодом 2021-го уменьшение составило 14,6%.

Как отмечает пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых, динамика раскрываемости преступлений тоже позитивная. Например, раскрываемость убийств составила 99%.