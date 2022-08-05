Оренбург, 5 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В структуру органов власти Оренбургской области внесены изменения. Губернатор Денис Паслер подписан указ о совмещении должностей вице губернатора — заместителя председателя правительства области по экономической и инвестиционной политике и министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей, сообщает 5 августа пресс-служба главы региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

«Мы задаём новый темп работе экономического блока правительства. Совмещение функционала позволит достичь более глубокой вовлечённости вице-губернатора в управленческие процессы, принимать прямые и оперативные решения внутри минэка, а также точнее формулировать задачи для отраслевых ведомств под актуальные общеэкономические цели. Эффективность этой модели управления мы уже оценили на практике — такая система действует в других блоках правительства», — прокомментировал изменения Денис Паслер.

Управленческая структура региона приведена к единообразию. Теперь каждый вице-губернатор возглавляет одно из министерств курируемого блока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Роман Цуканов уходит в отставку.