Махачкала, , 12:12 — REGNUM В Дагестане в настоящее время ведется строительство 159 объектов образования. Из них 74 объекта должны быть введены в эксплуатацию в 2022 году, сообщил в ходе совещания по вопросам строительства и капитального ремонта школ глава республики Сергей Меликов.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, для решения вопроса обеспеченности школами возводятся 103 новых учебных заведения на 40 093 учащихся. Также строятся 56 детских садов на 7888 мест.

Как уточнили в пресс-службе администрации главы Дагестана, в 2022 году в эксплуатацию должны быть введены 74 объекта образования: 30 школ и 44 детских сада. В новом учебном году за парты сядут более 450 тыс. учеников. К 1 сентября будут сданы четыре школы и 15 детских садов.

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