Махачкала, 5 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Дагестане в настоящее время ведется строительство 159 объектов образования. Из них 74 объекта должны быть введены в эксплуатацию в 2022 году, сообщил в ходе совещания по вопросам строительства и капитального ремонта школ глава республики Сергей Меликов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Так, для решения вопроса обеспеченности школами возводятся 103 новых учебных заведения на 40 093 учащихся. Также строятся 56 детских садов на 7888 мест.

Как уточнили в пресс-службе администрации главы Дагестана, в 2022 году в эксплуатацию должны быть введены 74 объекта образования: 30 школ и 44 детских сада. В новом учебном году за парты сядут более 450 тыс. учеников. К 1 сентября будут сданы четыре школы и 15 детских садов.