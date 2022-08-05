Новосибирск, 5 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Новосибирская область по итогам шести месяцев 2022 года по числу принятых туристов заняла 12 место в России и первое место в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

«За январь–июнь этого года Новосибирскую область посетило 508,6 тысяч гостей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода прошлого года и на 6% выше показателей 2019 года», — уточнил Решетников.

Для сравнения, в 2019 году Новосибирская область заняла 14 место среди регионов России, в 2021 году — 13 место.