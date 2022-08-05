Донецк, , 12:10 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли города Горловка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны ВСУ были произведён в 11:48 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 11:40 киевские боевики выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские нацисты обстреляли из артиллерии населённый пункт Зайцево и Куйбышевский район Донецка