Ярославль, 5 августа 2022, 12:12 — REGNUM В Ярославской области осудили семью адвокатов, обвинённых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда. Дело Михаила и Марины Савельевых тянулось с 2020 года.
Всего в деле значатся 4 эпизода. По итогу разбирательства суд назначил Михаилу Савельеву наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, Марине Савельевой назначили 3 года лишения свободы, но наказание для неё отсрочено до момента достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.