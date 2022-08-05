Ярославль, , 12:12 — REGNUM В Ярославской области осудили семью адвокатов, обвинённых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда. Дело Михаила и Марины Савельевых тянулось с 2020 года.

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«В период с 2012 года по 2013 год Савельевы обманным путем под предлогом оказания юридической помощи присвоили имущество пенсионерки на сумму более 2,5 млн рублей, а также, злоупотребляя доверием, под предлогом получения денежных средств в долг для развития предпринимательской деятельности похитили более 5,6 млн рублей у жителя города Москвы», — сообщал тогда следственный комитет.

Всего в деле значатся 4 эпизода. По итогу разбирательства суд назначил Михаилу Савельеву наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, Марине Савельевой назначили 3 года лишения свободы, но наказание для неё отсрочено до момента достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.