Свободный, Амурская область, , 12:16 — REGNUM Бывший заместитель мэра Свободного Сергей Белоусов отсидит 11 лет в исправительной колонии строгого режима за дачу крупной взятки, мошенничество в составе группы лиц и злоупотребление полномочиями. Приговор экс-чиновнику вынес городской суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Бывший мэр продал земельный участок в центре Свободного подконтрольному лицу с аукциона. На муниципальной земле стояли котельная и склады, которые остались в собственности города. Сергей Белоусов выдал разрешение на строительство на проданной земле несмотря на наличие там принадлежащей городу собственности.

«После этого осужденный продал участок по цене, которая в несколько раз превысила уплаченную за него на аукционе. За попустительство со стороны главного архитектора города осужденный дал ему взятку 1 млн. 300 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре.

Кроме срока бывший вице-мэр также наказан штрафом в размере 2,8 млн. рублей. В доход государства также обращено его имущество стоимостью более 100 млн рублей и 13 объектов недвижимости на сумму более 44 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего начальника управления по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный Амурской области обвиняют в превышении полномочий. Действия чиновницы привели к причинению ущерба бюджету муниципалитета в размере 19,5 млн рублей. За злоупотребление полномочиями также будут судить начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству города Свободный.