Лондон, , 12:08 — REGNUM Правительства стран Европы и Азии расширяют парк атомных электростанций, перезапускают реакторы и сдувают пыль с проектов, положенных на полку после аварии 2011 года в японской Фукусиме, сообщает 5 августа Reuters.

Атомная электростанция

Администрация президента США Джо Байдена и Международное энергетическое агентство заявили, что атомная энергетика имеет решающее значение для достижения странами глобальных целей по снижению выбросов CO2 и обеспечения энергетической безопасности на фоне резкого роста цен на ископаемое топливо.

В результате ядерная энергетика может оказаться на пороге нового золотого века, хотя ей и придется преодолеть сопротивление со стороны политиков и общественности, обеспокоенных проблемами безопасности.

«Если цены на ископаемое топливо останутся высокими в течение трех-четырех лет, думаю, этого будет достаточно, чтобы начался золотой век развития атомной энергетики, особенно в Азии, поскольку именно там цены наиболее чувствительны и именно там есть наибольшая потребность, — считает Алекс Уитворт, глава азиатского отдела исследований в области энергетики и возобновляемых источников энергии в консалтинговой компании Wood Mackenzie. — Около 80% роста спроса на электроэнергию в ближайшие годы придется на Азию, учитывая ухудшение экономической ситуации в Европе и США».

Лидеры Филиппин, Японии и Южной Кореи, опираясь на перемены в общественном мнении по причине высоких цен на энергоносители, планируют перезапустить реакторы и построить новые станции, чтобы уменьшить дефицит электроэнергии. Вьетнам также может вернуться к рассмотрению двух проектов, отложенных в 2016 году из-за вопросов безопасности и бюджетных ограничений.

В Европе Великобритания в июле дала согласие на реализацию своего второго за последние 20 лет ядерного проекта. Обсуждение финансирования проекта Sizewell C продолжается, а окончательное решение по инвестициям ожидается в 2023 году.

Азия будет стимулировать строительство новых реакторов, в то время как мировые производственные центры ищут источники электроэнергии для замены ископаемого топлива, полагают эксперты отрасли.

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