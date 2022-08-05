Ярославль, 5 августа 2022, 12:08 — REGNUM Избирательная комиссия Ярославской области зарегистрировала всех кандидатов в губернаторы, сдавших полный пакет документов.
4 августа комиссия зарегистрировала врио губернатора, самовыдвиженца Михаила Евраева, кандидата от ЛДПР Владимира Смирнова и представителя «Коммунистов России» Игоря Милорадова.
Днём ранее избирком выдал удостоверения кандидатов представителю КПРФ Михаилу Парамонову и выдвиженцу «Российской партии пенсионеров за справедливость» Константину Тукееву.
Таким образом в выборах в единый день голосования примут участие пятеро кандидатов.
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