Ярославль, , 12:08 — REGNUM Избирательная комиссия Ярославской области зарегистрировала всех кандидатов в губернаторы, сдавших полный пакет документов.

Регистрация кандидатов в губернаторы Ярославской области yaroslavl. izbirkom.ru

4 августа комиссия зарегистрировала врио губернатора, самовыдвиженца Михаила Евраева, кандидата от ЛДПР Владимира Смирнова и представителя «Коммунистов России» Игоря Милорадова.

Днём ранее избирком выдал удостоверения кандидатов представителю КПРФ Михаилу Парамонову и выдвиженцу «Российской партии пенсионеров за справедливость» Константину Тукееву.

Таким образом в выборах в единый день голосования примут участие пятеро кандидатов.

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