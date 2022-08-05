Ярославль, 5 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ярославской области зарегистрировала всех кандидатов в губернаторы, сдавших полный пакет документов.

yaroslavl. izbirkom.ru Регистрация кандидатов в губернаторы Ярославской области

4 августа комиссия зарегистрировала врио губернатора, самовыдвиженца Михаила Евраева, кандидата от ЛДПР Владимира Смирнова и представителя «Коммунистов России» Игоря Милорадова.

Днём ранее избирком выдал удостоверения кандидатов представителю КПРФ Михаилу Парамонову и выдвиженцу «Российской партии пенсионеров за справедливость» Константину Тукееву.

Таким образом в выборах в единый день голосования примут участие пятеро кандидатов.