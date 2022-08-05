Тбилиси, 5 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Национальный банк Грузии вдвое повысил ожидаемый рост ВВП республики в 2022 году с 4,5% до 9%. Об этом сообщил журналистам глава финансового регулятора Коба Гвенетадзе.

Цитата из к/ф «Господи́н 420». реж Радж Капур. 1955. Индия Деньги не приносят счастья

Он отметил, что Федеральная резервная система США и центробанки Европы анонсировали повышение процентных ставок. Ожидается, что это приведёт к ужесточению монетарной политики к кредитам в иностранной валюте.

«В результате развития событий подобным образом, Нацбанк прогнозирует рост экономики в 2022 году до 9%», — сказал Гвенетадзе.

Напомним, рост ВВП Грузии в июне 2022 года составил 7,2% в сравнении с июнем 2021 года. Рост ВВП за полугодие в сравнении с прошлогодним показателем составил 10,5%. В Нацбанке ранее заявили, что такие высокие показатели во многом обусловлены резким ростом объёмов денежных переводов из России.