Гонконг, Китай, , 12:07 — REGNUM Пекин нарушил негласные правила, соблюдавшиеся десятилетиями вооруженными силами по обе стороны Тайваньского проливав первый день своих беспрецедентных военных учений 4 августа, заявляет гонконгская газета South China Morning Post.

Повышать боеготовность и обеспечивать надежную охрану морских границ. Плакат НОАК 1962

Народно-освободительная армия выпустила десятки баллистических ракет непосредственно над Тайванем, направила военные самолеты и суда через срединную линию, разделяющую пролив, запустила беспилотники над воздушным пространством Тайваня и развернула по крайней мере один авианосец и атомную подводную лодку в имитационной блокаде того, что она считает отколовшейся провинцией, говорится в статье.

Отмечается, что это только начало трехдневных военных учений вокруг Тайваня, которые Пекин проводит в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, которые состоялись 3 августа.

По словам военных аналитиков, в отличие от предыдущих военных учений, которые носили в основном символический характер, на этот раз учения были ближе к реальным боевым действиям и создали много прецедентов, направленных на подрыв стратегического оборонного пространства Тайваня.

«Негласные соглашения [между военными двух стран] были нарушены. На этот раз НОАК стремится раздвинуть границы как в системах вооружения, так и в реальной тактике», — сказал бывший китайский военный инструктор Сун Чжунпин .

Срединная линия Тайваньского пролива разделяет материковый Китай и Тайвань и была проведена США в 1955 году после ожесточенной гражданской войны в Китае, когда Вашингтон оказывал давление на обе стороны, чтобы они соблюдали негласное соглашение не пересекать ее. Но 3 августа самолеты и корабли НОАК пересекли эту линию.

НОАК также предприняла беспрецедентные шаги, выпустив ракеты непосредственно над островом и послав военные беспилотники над воздушным пространством Тайваня. Все эти «вторжения» могут создать прецедент и, в случае их повторения, могут оставить силы обороны позади и значительно сократить их время на подготовку. Все это также увеличило риск случайного первого выстрела в игре нервов, отмечает издание.

Во второй половине дня НОАК запустила по меньшей мере 11 ракет серии «Дунфэн» в воды к северу, югу и востоку от острова. По данным министерства обороны Тайваня, это был первый раз, когда ракеты с материковой части пролетели над островом.

Главный редактор канадского издания Kanwa Asian Defence Андрей Чанг сказал, что одна из ракет была баллистической ракетой с дальностью полета до 800 км под названым DF-15B. Китайские военные также выпустили несколько ракет по водам вокруг Тайваня.

«Все ракеты точно поразили цель, проверяя возможности точного удара и уничтожения зоны поражения. Вся учебная миссия по запуску боевых боеприпасов была успешно завершена, и соответствующий контроль над морем и воздушным пространством был снят», — говорится в сообщении НОАК.

Бывший инструктор Тайваньской военно-морской академии в Гаосюне Лу Ли-ши сказал, что ракеты и ракеты были частью стратегии «когнитивной войны», направленной на то, чтобы посеять страх и панику. Лу сказал, что, хотя вооруженные силы Тайваня могли отслеживать эти ракеты, они мало что могли с ними поделать из-за их траектории на большой высоте.

«Это стратегия когнитивной войны, направленная на то, чтобы вызвать панику на Тайване. Вы можете видеть опасность, но вы ничего не можете сделать, чтобы остановить ее», — сказал Лу.

Командование НОАК Восточного военного округа также заявило, что в течение дня оно направило более 100 боевых самолетов, включая истребители и бомбардировщики, на различные задания. Согласно кадрам телекомпании CCTV, НОАК направила свой самый современный истребитель-невидимку J-20 и недавно представленный воздушный дозаправщик Y-20U. По сообщениям местных СМИ, ВВС Тайваня подняли в воздух истребители Mirage 2000 и F-5 для наблюдения за ситуацией.

Кроме того, вокруг Тайваня было развернуто более 10 эсминцев, в том числе «Тип 055», считающийся самым мощным военным кораблем в Азии.