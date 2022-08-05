Гонконг, Китай, 5 августа 2022, 12:07 — REGNUM Пекин нарушил негласные правила, соблюдавшиеся десятилетиями вооруженными силами по обе стороны Тайваньского проливав первый день своих беспрецедентных военных учений 4 августа, заявляет гонконгская газета South China Morning Post.
Народно-освободительная армия выпустила десятки баллистических ракет непосредственно над Тайванем, направила военные самолеты и суда через срединную линию, разделяющую пролив, запустила беспилотники над воздушным пространством Тайваня и развернула по крайней мере один авианосец и атомную подводную лодку в имитационной блокаде того, что она считает отколовшейся провинцией, говорится в статье.
Отмечается, что это только начало трехдневных военных учений вокруг Тайваня, которые Пекин проводит в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, которые состоялись 3 августа.
По словам военных аналитиков, в отличие от предыдущих военных учений, которые носили в основном символический характер, на этот раз учения были ближе к реальным боевым действиям и создали много прецедентов, направленных на подрыв стратегического оборонного пространства Тайваня.
Срединная линия Тайваньского пролива разделяет материковый Китай и Тайвань и была проведена США в 1955 году после ожесточенной гражданской войны в Китае, когда Вашингтон оказывал давление на обе стороны, чтобы они соблюдали негласное соглашение не пересекать ее. Но 3 августа самолеты и корабли НОАК пересекли эту линию.
НОАК также предприняла беспрецедентные шаги, выпустив ракеты непосредственно над островом и послав военные беспилотники над воздушным пространством Тайваня. Все эти «вторжения» могут создать прецедент и, в случае их повторения, могут оставить силы обороны позади и значительно сократить их время на подготовку. Все это также увеличило риск случайного первого выстрела в игре нервов, отмечает издание.
Во второй половине дня НОАК запустила по меньшей мере 11 ракет серии «Дунфэн» в воды к северу, югу и востоку от острова. По данным министерства обороны Тайваня, это был первый раз, когда ракеты с материковой части пролетели над островом.
Главный редактор канадского издания Kanwa Asian Defence Андрей Чанг сказал, что одна из ракет была баллистической ракетой с дальностью полета до 800 км под названым DF-15B. Китайские военные также выпустили несколько ракет по водам вокруг Тайваня.
Бывший инструктор Тайваньской военно-морской академии в Гаосюне Лу Ли-ши сказал, что ракеты и ракеты были частью стратегии «когнитивной войны», направленной на то, чтобы посеять страх и панику. Лу сказал, что, хотя вооруженные силы Тайваня могли отслеживать эти ракеты, они мало что могли с ними поделать из-за их траектории на большой высоте.
Командование НОАК Восточного военного округа также заявило, что в течение дня оно направило более 100 боевых самолетов, включая истребители и бомбардировщики, на различные задания. Согласно кадрам телекомпании CCTV, НОАК направила свой самый современный истребитель-невидимку J-20 и недавно представленный воздушный дозаправщик Y-20U. По сообщениям местных СМИ, ВВС Тайваня подняли в воздух истребители Mirage 2000 и F-5 для наблюдения за ситуацией.
Кроме того, вокруг Тайваня было развернуто более 10 эсминцев, в том числе «Тип 055», считающийся самым мощным военным кораблем в Азии.