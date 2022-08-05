Пограничный район, Приморский край, 5 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В поселке городского типа Пограничный готовят к сдаче станцию обезжелезивания, которая построена по нацпроекту «Жильё и городская среда». новый объект обеспечит чистой водой более 10 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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На станции уже ведутся пусконаладочные работы системы очистки воды, которая состоит из современного оборудования и полностью автоматизирована.

«Уже запущены скважины, из которых водой наполняются резервуары. В основном зале для озонаторов, высокочувствительных к влажности и перепадам температуры воздуха, монтируются короба. На них будут установлены кондиционеры для круглосуточной работы», — пояснили специалисты.

Станция будет введена в эксплуатацию до октября 2022 года, воду будут получать жители почти 50 многоквартирных домов и частного сектора.

Параллельно в Пограничном идет ремонт водопроводных сетей, что не только улучшит качество воды, но и обеспечит её нормальный напор в кранах потребителей.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, благодаря нацпроекту за последние годы качество воды улучшилось у десятков тысяч жителей края:

«Объекты водоснабжения строят в Углекаменске, Тавричанке, Хороле, Покровке, Камне-Рыболове, Губерово, Глуховке и Посьете».

Активисты ОНФ держат на контроле вопросы обеспечения населения чистой водой. Так, по словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрия Логинова, с помощью нацпроекта питьевую воду с новых станций получают жители отдалённых сёл, которые много годы не имели такой возможности.

«В ближайшие год-два проведут реконструкции или построят новые локальные станции очистки в более десяти населенных пунктов региона. Уже сегодня мы видим результат совместной работы муниципалитетов и краевых властей. Есть обратная связь, а нацпроект позволит избавиться от ржавой воды в кранах, трат на подвоз воды и риска употребления воды, несоответствующей установленным санитарным требованиям», — прокомментировал Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в калмыцком городе Лагань продолжается реконструкция водопроводных сетей, что позволит восстановить стабильное водоснабжение. Работы предполагается завершить до конца 2022 года.