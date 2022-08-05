Копенгаген, , 12:07 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом как в Дании, так и в Норвегии снижается после очередной волны заболеваемости COVID-19 летом. Об этом 5 августа написала шведская Dagens Nyheter.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако шведская статистика не показывает улучшения эпидемиологической ситуации, негодуют журналисты.

«Слушайте, в разных странах ситуация выглядит немного по-разному. Трудно понять, с чем это связано», — заявила изданию Сара Байфорс, глава одного из отделов Агентства общественного здравоохранения Швеции.

В Норвегии число новых случаев заражения коронавирусом уменьшилось между 29 и 30 неделями, как и в Дании. Но в Швеции за 30-ю неделю 2022 года было зарегистрировано 5261 случаев заражения, что не отличается от предыдущих недель.

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