Москва, , 12:04 — REGNUM Для транспортировки в Крым активно используется смешанное железнодорожно-автобусное сообщение. Об этом 5 августа заявил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Росжелдор (сс)Gennady Grachev

«Инфраструктура Крымских железных дорог максимально задействована для перевозок пассажиров, тем более в сезон. Мы, помимо традиционных железнодорожных технологий, ищем нестандартные решения, которые позволили бы ещё увеличить объёмы перевозок наших граждан в Крым», — заявил Дружинин.

«В частности, открытые перевозки из Анапы, Краснодарский край. Дальше автобусное направление — смешанное железнодорожно-автобусное сообщение. Также принято решение и пошли первые перевозки, когда поезда до станции Керчь, и дальше автобусы идут непосредственно идут до Южного берега, то есть до Ялты, до Алушты — мы видим, что данная мера позволит в этом году перевезти порядка 4 млн пассажиров», — указал он.