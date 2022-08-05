Нью-Дели, 5 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Индия была приглашена принять участие в арктическом сегменте 7-го Восточного экономического форума во Владивостоке 5−8 сентября, который будет включать презентацию инвестиционного потенциала российских регионов. Об этом сообщает The Economic Times в Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

Приглашение было передано, когдаНиколай Корчунов, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета и посол по особым поручениям МИД России, встретился в пятницу, 29 июля, сСанджаем Вермой, секретарём МИДИндии по западному направлению, чтобы провести очередной раунд консультации по вопросам Арктики.

Сторонами обсуждались перспективы укрепления российско-индийского сотрудничества в высоких широтах как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, включая Арктический совет.

«Восточный экономический форум может открыть возможности для Индии, которая инвестирует в российские нефтяные активы на Дальнем Востоке и стала ключевым импортером российской нефти. Индия стремится использовать коммерческие преимущества более короткого морского маршрута через Северный морской путь и обеспечить свою экономику арктической нефтью и газом, поскольку она стремится диверсифицировать свои маршруты поставок. Участие Индии в Арктике также мотивировано ее желанием заручиться обязательствами России по транспортировке арктических ресурсов в Индию с помощью транспортного коридора «Север — Ю», — пишет Economic Times.

Отметим, что транспортный коридор «Север — Юг» представляет собой альтернативу китайскому «Один пояс и один путь». Коридор обеспечивающий транспортную связь между странами Балтии и Индией через Иран. Протяженность маршрута составляет около 7,2 тысяч километров (протяжённостьпути Севморпути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. — прим. ИА REGNUM).

Как сообщало ИА REGNUM, указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России подписал 31 июля перед началом парада ко Дню российского ВМФ президент и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.