Пномпень, 5 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Индонезия надеется, что партнерство Россия — АСЕАН может принести мир и процветание. Об этом, как сообщает Sindonews, заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на встрече министров иностранных дел Россия — АСЕАН в Камбодже.

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Ретно Марсуди также подчеркнула проблему продовольственной безопасности. Все страны, в том числе страны региона сталкиваются с проблемой продовольственной безопасности, поэтому усилия по реинтеграции российского экспорта продовольствия и удобрений в мировую цепочку поставки необходимо поощрять.

«Индонезия поддерживает достижение соглашения по Черноморской инициативе и надеется, что Россия будет и впредь поддерживать ее реализацию», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по соглашению о свободной торговле между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Канадой скоро начнутся.