Посёлок Пески, Украина, 5 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Поселок Пески под Донецком полностью перешел под контроль союзных сил, сообщили 5 августа в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Пески полностью зачищены, наши ребята закрепились», — сообщил также в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

В населенном пункте Марьинка продолжается зачистка, добавил Безсонов.