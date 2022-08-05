Донецк, , 12:00 — REGNUM Украинские нацисты обстреляли из артиллерии населённый пункт Зайцево и Куйбышевский район Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрелы Зайцево со стороны киевских боевиков были зафиксированы в 11:10 (совпадает с мск) и в 11:35, и в ходе них на населённому пункту было выпущено десять и пять снарядов калибра 155 мм соответственно.

Также указывается, что в 11:40 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко написал, что вооружённые украинские формирования в районе Артемовска понесли потери из-за обстрела собственной артиллерией из Часового Яра.