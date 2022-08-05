Москва, 5 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Впервые с 2003 года российский писатель Виктор Пелевин не выпустит новый роман к началу осени — вместо этого выйдет переиздание романа 2011 года «S. N. U. F. F.». Об этом пишет портал «Год литературы» со ссылкой на издательство «Эксмо».

Vk.com/pelevin34 Виктор Пелевин

«В издательстве представляют неоново-яркое подарочное переиздание «S. N. U. F. F.». А о чем расскажет автор в этом году — и расскажет ли? — в «Эксмо» пока держат в секрете», — отмечает портал.

В издательстве напомнили порталу, что в ноябре 2022 года Виктору Пелевину исполняется 60 лет, и к этой дате не исключены «сюрпризы».