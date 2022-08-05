Пномпень, 5 августа 2022, 11:59 — REGNUM На «полях» мероприятий по линии АСЕАН в Камбодже проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на полях Восточноазиатского саммита в столице Камбоджи Пномпене состоялась краткая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Южной Кореи Пак Чина.
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