Пномпень, , 11:59 — REGNUM На «полях» мероприятий по линии АСЕАН в Камбодже проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем.

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

«Очень хорошо, что появилась эта возможность (для встречи). Мы хотели встретиться некоторое время назад, но проблемы с графиком мешали нам навестить друг друга, — это ещё впереди. А сейчас у нас есть хорошая возможность посмотреть на совместную работу», — сказал Лавров, открывая встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на полях Восточноазиатского саммита в столице Камбоджи Пномпене состоялась краткая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Южной Кореи Пак Чина.

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