Сеул, , 12:01 — REGNUM Правительство Южной Кореи приветствовало решение властей Йемена и командования повстанческой группировки хуситов продлить срок действия соглашения о прекращении огня на два месяца. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В МИД Южной Кореи также высоко оценили усилия спецпосланника ООН по Йемену Ханса Грундерберга, а также правительство заинтересованных стран, таких как Саудовская Аравия и Оман.

Напомним, что правительство Йемена и командование повстанческой группировки хуситов подписали четырехмесячное соглашение о прекращении огня в апреле текущего года после семи лет гражданской войны.

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