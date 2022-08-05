Пермь, , 11:58 — REGNUM В Пермском крае в больницы поступили 16 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев больше, чем днём ранее, сообщает 5 августа оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в регионе выявили 374 595 заражения коронавирусом, в том числе 217 — за последние сутки. Предыдущий суточный показатель составлял 195 фактов заражения.

Новые случаи отмечены в 16 муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, Кунгуре, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Суксунском, Чусовском, Лысьвенском, Соликамском, Добрянском, Ильинском, Очерском, Чердынском, Березовском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Напомним, жертвами заболевания в Прикамье стали 8852 человека. За последние два дня нет ни одного летального исхода.