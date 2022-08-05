* талибов — запрещённая в России организация

Парун, Афганистан, 5 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Муфтий Юсуф, начальник службы безопасности афганской провинции Нуристана, изъятое и захваченное у бывшего правительства Афганистана оружие поместил на своём личном складе в деревне Занджигал уезда Вайгал. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Валютная ипотека

Согласно источникам, муфтий Юсуф тайно продал собранное оружие и купил роскошный дом за 15 миллионов афгани (около 150 тыс. долларов США) в городе Джелалабад, столице провинции Нангархар. По словам собеседников издания, муфтий Юсуф изменил местонахождение склада оружия в уезде Вайгал, чтобы ввести в заблуждение разведку талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Усман Джохари, командир спецподразделения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нуристане, ещё один коррумпированный чиновник, помещён под домашний арест.

Боец спецподразделения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что Джохари сначала арестовали за кражу оружия и приборов ночного видения, а после допросов уволили. Согласно источнику, оперативная группа разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изъяла 1000 единиц оружия в доме Усмана Джохари в уезде Вайгал.

Отметим, что злоупотребление государственным имуществом и финансами со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не является чем-то беспрецедентным.