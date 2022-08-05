5 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что установление мира на Украине возможно лишь при проведении переговоров между США и Россией.

Оксана Переможенко, , 12:53 — REGNUM Установление мира на Украине возможно лишь при проведении переговоров между США и Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 4 августа на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе, штат Техас.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира», — сказал он.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения негативно отнеслись к идее переговоров между Россией и США. Переговоры должны быть на условиях России.

«Мир будет после нашей победы! А вот Украины не будет!» — отметил Владимир Б.

«Время для переговоров уже прошло», — написал Yevgeniy.

«С террористами не договариваются! США даже хуже террористов», — отреагировала Helga S.

«Его (мира — О. П.) и с переговорами не будет. Для США оптимальный вариант, чтобы Россия просто исчезла с лица земли. И пока Россия есть, мира с их стороны не будет…» — написал Andrew.

«Мира? А что, речь идёт о мире? Тут как бы… вопросик уже о сохранении названия «Украина» для территории между Польшей и Россией. А мир надо сохранять с Европой. Молдавия, Польша, Прибалтика, — на любой границе может возникнуть и повториться история с Украиной», — прокомментировала Natalie D.

Виктор Орбан European People's Party

«Полная денацификации и полная демилитаризация, а там и поговорим», — отреагировал Por Favor.

«Переговоры могут теперь быть только на наших условиях! За этими фразами можно понимать всё что угодно, вплоть до включения задней США. Ребята на Западе поняли, что заглотили слишком большой кусок, застрял в глотке, дышать стало тяжело, умереть боятся», — пишет Алёша.

«Переговоры — это, конечно, хорошо, но что с Украиной дальше делать-то? Она теперь такая, какая есть, — инструмент США против РФ, со всеми вытекающими ужасными последствиями. Что делать с этой химерой? Казнить нельзя помиловать», — задумался Eduard.

«А зачем России договариваться, он не сказал?» — недоумевает Leonid.

«Орбан прав, только договариваться в Америке не с кем, — Байден не лидер, а старый маразматик. Что касается Украины, то про неё он тоже правильно ничего не сказал, — о марионетках не говорят. Виктор Орбан — здравомыслящий человек, и если бы человек, подобный ему, был президентом США, спецоперации бы на Украине сейчас не было», — добавил «Тарзан».

«А договариваться Россия ни с кем не собирается. Вот победно закончим спецоперацию, и пусть приходят с поклонами и просьбами. А мы посмотрим, с кем поговорить, а кому от ворот поворот. Только так», — подчеркнул 27 050.

«Россия своё слово сказала в предложениях от декабря прошлого года. Они проигнорировали, и мы пошли своим путём, таким, каким считаем нужным», — подытожил Иван И.