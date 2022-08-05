Москва, 5 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Объекты транспортной инфраструктуры в России находятся под надёжной защитой. Об этом 5 августа заявил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

(сс)Gennady Grachev Росжелдор

«В феврале-месяце введены повышенные уровни безопасности в отношении объектов железнодорожного транспорта», — заявил Дружинин.

«С конца февраля мы провели значительную перегруппировку сил именно в направлении нашего западного, южного и юго-восточного направления. Были выставлены дополнительные посты более чем на 200 объектах инфраструктуры. В целом видим, что объекты транспортной инфраструктуры находятся под достаточно надёжной защитой», — указал он.