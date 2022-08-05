Черкесск, 5 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В реализацию проекта по строительству курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии уже вложено 23 млрд рублей. При этом создано всего около 20% инфраструктуры, необходимой для освоения всего потенциала курорта. Для того чтобы курорт заработал на полную мощность, необходимо привлечение дополнительных инвестиций, из-за чего и принято решение о передаче его частным инвесторам. Такое мнение высказал гендиректор АО «Кавказ. РФ» Хасан Темижев на полях форума »Путешествуй», который проходит в эти дни в Москве.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз», вид с Южного склона

«Сегодня вложения государства в курорт составляют 23 млрд рублей: создано 27 км трасс, восемь канатных дорог, более 2000 мест размещения. В 2021 году курорт принял 693 тыс. туристов, это на 50% больше по отношению к 2020 году. Но надо понимать, что сейчас создано только 20% инфраструктуры от потенциала территории. В перспективе на курорте можно построить до 100 км трасс, довести число мест размещения до 20 тыс.», — приводит слова гендиректора пресс-служба компании.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года курорт «Архыз» будет продан частному инвестору. Такое решение принято в целях дальнейшего развития курорта. Напомним, первый сезон на «Архызе» был открыт в 2012 году.