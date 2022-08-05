В строительство курорта «Архыз» уже вложили 23 млрд рублей
Черкесск, 5 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В реализацию проекта по строительству курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии уже вложено 23 млрд рублей. При этом создано всего около 20% инфраструктуры, необходимой для освоения всего потенциала курорта. Для того чтобы курорт заработал на полную мощность, необходимо привлечение дополнительных инвестиций, из-за чего и принято решение о передаче его частным инвесторам. Такое мнение высказал гендиректор АО «Кавказ. РФ» Хасан Темижев на полях форума »Путешествуй», который проходит в эти дни в Москве.
Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года курорт «Архыз» будет продан частному инвестору. Такое решение принято в целях дальнейшего развития курорта. Напомним, первый сезон на «Архызе» был открыт в 2012 году.