Екатеринбург, 5 августа 2022, 12:07 — REGNUM На территории Екатеринбургского цирка археологи обнаружили культурный слой XVIII-начала ХХ века. Информация об этом опубликована на сайте свердловского управления госохраны объектов культурного наследия.

Екатеринбургский цирк
Екатеринбургский цирк
(сс) Владислав Фальшивомонетчик

Среди находок оказались фрагменты изделий из фарфора, керамики, фаянса и дерева, а также кости животных. По словам директора цирка Тамары Бортниковой, найденные артефакты не повлияют на сроки реконструкции здания. Однако теперь для проведения работ в документацию необходимо включить раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия.

Подрядчик в ходе реконструкции будет вести согласованную работу с историками. Культурный слой при проведении работ затронут не будет.

Реконструкция Екатеринбургского цирка обойдётся в 2,2 млрд рублей. В последний раз здание обновляли в 2018 году.