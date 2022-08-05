Екатеринбург, 5 августа 2022, 12:07 — REGNUM На территории Екатеринбургского цирка археологи обнаружили культурный слой XVIII-начала ХХ века. Информация об этом опубликована на сайте свердловского управления госохраны объектов культурного наследия.
Среди находок оказались фрагменты изделий из фарфора, керамики, фаянса и дерева, а также кости животных. По словам директора цирка Тамары Бортниковой, найденные артефакты не повлияют на сроки реконструкции здания. Однако теперь для проведения работ в документацию необходимо включить раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия.
Подрядчик в ходе реконструкции будет вести согласованную работу с историками. Культурный слой при проведении работ затронут не будет.
Реконструкция Екатеринбургского цирка обойдётся в 2,2 млрд рублей. В последний раз здание обновляли в 2018 году.